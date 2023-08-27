Группа туристов пропала в Бурятии Группа туристов из пяти человек пропала при сплаве по реке на севере Бурятии

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Зарегистрированная туристская группа из пяти человек пропала в Северо-Байкальском районе Бурятии, сообщает региональный главк МЧС. Путешественники совершали сплав на двух катамаранах по реке Тыя и не вышли на связь в назначенное время, отметили в ведомстве.

Группа спасателей Байкальского поисково-спасательного отряда была доставлена бортом Ми-8 до урочища Перевал Северо-Байкальского района. В указанной местности сотрудники МЧС России приступили к поиску зарегистрированной туристской группы из пяти человек, сплавлявшейся по реке Тыя на двух катамаранах, — сообщили в МЧС.

Там добавили, что к поисковым работам привлечены пять спасателей и две единицы техники.

Ранее сообщалось, что во время сплава по маршруту Средняя Усьва — Усьва пропала группа туристов из 22 человек, половина из которых — дети. Они начали свой путь 4 июля и должны были прибыть в конечную точку маршрута 9 июля, но не вышли на связь. В МЧС предположили, что завершить сплав группе помешал низкий уровень воды.

В конце июня в глухой тайге в районе реки Малый Урил в Амурской области пропал десятилетний ребенок. Он отправился в лес вместе с отцом и дядей из поселка Архара на рыбалку. В какой-то момент мальчик отошел от родственников и исчез. Его обнаружили целым и невредимым спустя сутки.