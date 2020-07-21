AP: в США обвинили хакеров из КНР в атаке на создателей вакцины от COVID-19

https://static.news.ru/photo/cc1a2d08-cb77-11ea-8fbc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zygimantas Gedvila/Global Look Press

Минюст США обвинил двух неназванных хакеров из КНР в краже торговых ноу-хау на сотни миллионов долларов у компаний, среди которых — разработчики вакцины от коронавируса.

Об этом сообщает агентство Associated Press. По его данным, согласно обвинительному заключению, в последние месяцы хакеры смогли выявить уязвимости в сетях компаний, создающих вакцины и лекарства от COVID-19.

В США уверены, что украденная информация может представлять интерес для китайского правительства. Данных о том, удалось ли киберпреступникам получить доступ к исследованиям, пока нет. Федеральный суд в штате Вашингтон завёл дело в июле. Обвинения будут представлены на официальном уровне Минюстом в ходе пресс-конференции.

Ранее NEWS.ru писал о том, что министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб рассказал о попытке российских хакеров украсть информацию о вакцине от коронавируса. По его словам, Лондон совершенно уверен в причастности спецслужб РФ к этой операции.