AP: в США обвинили хакеров из КНР в атаке на создателей вакцины от COVID-19

Минюст США обвинил двух неназванных хакеров из КНР в краже торговых ноу-хау на сотни миллионов долларов у компаний, среди которых — разработчики вакцины от коронавируса.
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В США уверены, что украденная информация может представлять интерес для китайского правительства. Данных о том, удалось ли киберпреступникам получить доступ к исследованиям, пока нет. Федеральный суд в штате Вашингтон завёл дело в июле. Обвинения будут представлены на официальном уровне Минюстом в ходе пресс-конференции.
Ранее NEWS.ru писал о том, что министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб рассказал о попытке российских хакеров украсть информацию о вакцине от коронавируса. По его словам, Лондон совершенно уверен в причастности спецслужб РФ к этой операции.
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