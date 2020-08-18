СМИ: Трамп хочет обсудить с Россией ситуацию в Белоруссии

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении обсудить с российской стороной ситуацию в Белоруссии.
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Протесты в Белоруссии выглядят мирными, США поддерживают демократию, — сказал глава Белого дома.
Протестные акции в белорусских городах начались после объявления ЦИК республики итогов президентских выборов, согласно которым, победу одержал Александр Лукашенко, набравший более 80% голосов. Тысячи людей вышли на улицы, посчитав итоги голосования сфальсифицированными. В первые дни протестов в стране проходили жёсткие задержания демонстрантов. Известно по меньшей мере о двух жертвах.
Ранее NEWS.ru писал о том, что председатель ПАСЕ Рик Дамс заявил, что Совет Европы готов помочь Белоруссии начать демократические реформы. Он отметил, что сам народ республики уже активно отстаивает демократические ценности, которые разделяет организация.
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