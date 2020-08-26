СМИ: корабль USS Bonhomme Richard ВМС США в Сан-Диего мог поджечь матрос

https://static.news.ru/photo/4ae0b248-e83c-11ea-8dd0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ingalls Shipbuilding, Pascagoula, Mississippi (USA) - U.S. Navy photo/Public Domain/wikipedia.org

Корабль USS Bonhomme Richard ВМФ США в Сан-Диего (штат Калифорния) могли поджечь, считает следствие. По предварительным данным, силовики подозревают в совершении преступления одного из матросов.

Об этом сообщает американский телеканал NBC со ссылкой на источник. Моряк, чьё имя не раскрывают, уже дал показания во время допроса, передаёт Associated Press. По информации издания, руководство Минобороны США уведомлено о ходе расследования. После беседы с правоохранителями моряка отпустили под подписку о невыезде.

Военно-морской флот не будет комментировать расследование, — заявил лейтенант Тим Питрак, официальный представитель ВМС США.

Bonhomme Richard был построен 13 лет назад и обошёлся США в $750 млн. Последние два года он находится в порту Сан-Диего, где проходил модернизацию, которая оценивается ещё в $250 млн. Корабль собирались переоборудовать для приёма новых самолётов ВВС США F-35В. Издание отмечает, что гибель авианосца станет крупнейшей потерей за всю историю американских ВМС.

Возгорание на авианосце случилось 12 июля. Вскоре после пожара произошёл взрыв, причина которого пока не установлена. На борьбу с огнём стянули сотни пожарных, а также задействовали катера и вертолёты.

Экипаж корабля составляет тысячу человек, но в момент возникновения пожара на борту находились только 160 моряков. Предполагается, что по этой причине, а также из-за неготовности к эксплуатации системы пожаротушения огонь распространился по всему кораблю.

Ранее NEWS.ru сообщал, что 200 человек эвакуировали из здания апарт-отеля «Ханой — Москва». Причиной стало возникновение пожара. Возгоранию присвоили второй, повышенный ранг сложности. Пламя возникло на втором этаже здания и распространилось по площади в 20 кв. м. Сейчас пожар локализован. В строении находится 47 организаций, среди которых гостиница и ресторан.