«Сильнее всех стран НАТО»: в США испугались уникального оружия России MWM: все страны НАТО уступают России в качестве зенитных ракет

Москва производит больше боеприпасов для ПВО, чем все страны НАТО вместе взятые, сообщил американский журнал Military Watch Magazine. Журналисты отметили, что российская армия также обладает зенитной ракетой, равной которой нет ни в одном государстве мира.

Она позволяет комплексу С-400 атаковать низколетящие самолеты и крылатые ракеты на большой дистанции так, как не способна ни одна система в мире, кроме российских. Россия однозначно обладает значительным перевесом в производственных мощностях над всеми странами НАТО вместе взятыми, — отметили авторы материала.

Журналисты подчеркнули, что обычно изгиб земной поверхности негативно воздействует на работу зенитных ракет. Однако на эффективность российского оружия этот фактор практически не влиет, благодаря чему его возможности становятся «бесподобными», резюмировали эксперты.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что все современные российские зенитно-ракетные комплексы способны сбивать западные ракеты Storm Shadow. Речь идет о комплексах С-300 и С-400, «Бук-М2», «Бук-М3», «Панцирь» и «Тор». Специалист подчеркнул, что характеристики западных ракет, использующихся украинской армией, хорошо изучены.

После этого главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщил, что ракеты новых российских зенитно-ракетных комплексов С-400 могут достичь Днепропетровска. По его словам, конструкторам РФ удалось модернизировать системы противовоздушной обороны, сделав их более эффективными и дальнобойными.