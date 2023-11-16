Си Цзиньпин согласился помочь Байдену в борьбе с китайскими наркотиками

Фото: Li Xueren/XinHua/Global Look Press

Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров с американским президентом Джо Байденом согласился помочь Вашингтону бороться с китайскими наркотиками на территории США, сообщает CNN. Глава Белого дома подчеркнул, что эта договоренность «спасет жизни», и выразил признательность китайскому лидеру за готовность к сотрудничеству в этом направлении.

Как отметил Байден на пресс-конференции по итогам встречи, Пекин согласился преследовать китайские компании, производящие на территории США химические вещества — прекурсоры фентанила — мощного наркотика, который спровоцировал наркокризис в стране. Он подчеркнул, что американская администрация будет внимательно следить за тем, выполнит ли Китай данные на саммите обещания.

Переговоры между президентом США и председателем КНР проходили в поместье под Сан-Франциско в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Длительность беседы составила около двух часов.

Лидеры, в частности, пообещали возобновить общение между военными на высоком уровне и договорились о проведении двусторонних переговоров на правительственном уровне об искусственном интеллекте. По завершении двусторонних встреч Байден и Си Цзиньпин продолжили обсуждения за ужином. К двум лидерам присоединились госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Китая Ван И.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.