Штаты призвали Китай закрыть рынки с дикими животными

https://static.news.ru/photo/194cd366-8526-11ea-b1ef-fa163e074e61_660.jpg Фото: Antonio Pisacreta/Ropi/Global Look Press

Вашингтон призвал Пекин закрыть в Китае так называемые «мокрые рынки», на которых продают диких животных, указав на их связь с зоонозными инфекциями. Об этом заявил госсекретарь Соединённых Штатов Майкл Помпео.

Учитывая тесную связь между нелегальной продажей представителей дикой природы на «мокрых рынках» и зоонозными заболеваниями, США призвали КНР навсегда закрыть подобные рынки, — сказано в заявлении американского дипломата.

Как считают специалисты, COVID-19, распространившийся по миру и убивший более 180 тысяч человек, возник на рынке в китайском городе Ухань в 2019 году, пишет Reuters.

Помпео обвинил Китай в сокрытии данных о реальной опасности коронавируса SARS-CoV-2 в первые недели вспышки и призвал Пекин следить за соблюдением мер безопасности в лабораториях, где хранятся вирусы, сообщал NEWS.ru.