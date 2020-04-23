Штаты призвали Китай закрыть рынки с дикими животными

Вашингтон призвал Пекин закрыть в Китае так называемые «мокрые рынки», на которых продают диких животных, указав на их связь с зоонозными инфекциями. Об этом заявил госсекретарь Соединённых Штатов Майкл Помпео.
Учитывая тесную связь между нелегальной продажей представителей дикой природы на «мокрых рынках» и зоонозными заболеваниями, США призвали КНР навсегда закрыть подобные рынки, — сказано в заявлении американского дипломата.
Как считают специалисты, COVID-19, распространившийся по миру и убивший более 180 тысяч человек, возник на рынке в китайском городе Ухань в 2019 году,
Помпео обвинил Китай в сокрытии данных о реальной опасности коронавируса SARS-CoV-2 в первые недели вспышки и призвал Пекин следить за соблюдением мер безопасности в лабораториях, где хранятся вирусы, сообщал NEWS.ru.
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