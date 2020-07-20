Сенаторы США почтили память коллеги-активиста, используя чужое фото

https://static.news.ru/photo/a01847b0-c9b2-11ea-a763-fa163e074e61_660.jpg Элайджа Каммингс Фото: Alex Edelman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американские сенаторы от Республиканской партии Марко Рубио и Дэн Саллливан почтили память скончавшегося члена палаты представителей Конгресса США Джона Льюиса, опубликовав в соцсетях снимок другого человека.

Рубио выразил сожаление в связи с кончиной Льюиса в Twitter, при этом изначально в публикации было фото политика Элайджи Каммингса, умершего в 2019 году. Сейчас пост отредактирован и сопровождается правильным снимком. Рубио извинился за ошибку через своего представителя, передаёт The New York Times. Сенатор заявил, что ошибку вызвала неверная подпись под архивным снимком.

Салливан перепутал фотографии, выражая сожаление в Facebook. В настоящее время снимок удалён.

Лидер движения борцов за гражданские права в США конгрессмен Джон Льюис умер в возрасте 80 лет, писал NEWS.ru. В декабре 2019-го он объявил о том, что болен раком поджелудочной железы в четвёртой стадии, писал NEWS.ru.

Администрация президента США назвала Льюиса иконой борьбы за равноправие.