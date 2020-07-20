Сенаторы США почтили память коллеги-активиста, используя чужое фото

Американские сенаторы от Республиканской партии Марко Рубио и Дэн Саллливан почтили память скончавшегося члена палаты представителей Конгресса США Джона Льюиса, опубликовав в соцсетях снимок другого человека.
Рубио
Салливан перепутал фотографии, выражая сожаление в Facebook. В настоящее время снимок удалён.
Лидер движения борцов за гражданские права в США конгрессмен Джон Льюис умер в возрасте 80 лет, писал NEWS.ru. В декабре 2019-го он объявил о том, что болен раком поджелудочной железы в четвёртой стадии, писал NEWS.ru.
Администрация президента США назвала Льюиса иконой борьбы за равноправие.
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