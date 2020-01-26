https://static.news.ru/photo/053c58e4-3fc9-11ea-9bf0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefani Reynolds/Consolidated News Photos

Представители Демократической партии США раскритиковали госсекретаря Майкла Помпео за ссору с репортёром Мэри Луиз Келли.

Сенаторы направили Помпео официальное письмо с претензиями по поводу его реакции на настойчивые вопросы об увольнении Мари Йованович с должности американского посла на Украине, которые задавала ему Келли, передаёт ТАСС.

Мы хотим выразить глубокое разочарование и озабоченность в связи с вашим безответственным заявлением. Это имеет разрушительное воздействие на американские ценности, — написали сенаторы.

Как писал NEWS.ru ранее, госсекретарь США Майкл Помпео выдвинул обвинения ведущей радиостанции NPR Мэри Луиз Келли. Политик утверждает, что Келли обманула его во время подготовки интервью. Также она нарушила обещание о проведении разговора после интервью без записи. Ведущая заявила, что после интервью Майкл Помпео повёл себя крайне агрессивно, используя много нецензурных слов, отмечает портал. По словам журналистки, поток ругательств длился приблизительно столько же, сколько само интервью.