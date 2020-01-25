https://static.news.ru/photo/c3f2b46c-3f98-11ea-a0f6-fa163e074e61_660.jpg Майкл Помпео Фото: Paul Hennessy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Госсекретарь США Майкл Помпео выдвинул обвинения ведущей радиостанции NPR Мэри Луиз Келли. У них произошёл конфликт.

Политик утверждает, что Келли обманула его во время подготовки интервью. Также она нарушила обещание о проведении разговора после интервью без записи.

Келли нарушила основные правила журналистики и порядочности. Данный случай является примером того, как средства массовой информации пытаются навредить президенту США Дональду Трампу и его администрации, — говорится в сообщении на сайте Госдепа.

Ранее NEWS.ru писал, что Помпео пришёл в ярость от вопроса американской ведущей об Украине. После интервью он повёл себя крайне агрессивно, используя много нецензурных слов.