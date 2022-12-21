Сенат утвердил Трейси новым послом США в России Сенаторы утвердили назначение сотрудницы госдепартамента Трейси новым послом США в России

Фото: usembassy.gov

Линн Трейси

Американские сенаторы утвердили назначение сотрудницы госдепартамента Линн Трейси новым послом США в России. Трансляцию заседания ведет телеканал C-SPAN. Голосование еще продолжается, однако Трейси уже получила 70 голосов из 100.

Президент США Джо Байден выдвинул Трейси на должность главы американского диппредставительства в РФ в сентябре.

Трейси станет первой в истории женщиной на этой должности. Она владеет русским языком и уже работала в Москве: в 2014-2017 годах занимала пост заместителя главы дипломатической миссии.

В конце ноября Трейси на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США, посвященных утверждению ее кандидатуры, заявила, что согласна с санкционным курсом Вашингтона в отношении Москвы и поддерживает дальнейшее ужесточение антироссийских рестрикций. Она отметила, что будет считать приоритетом освобождение находящихся под стражей в РФ американцев.

Трейси заявила, что Россия должна разрешить инспекции в рамках ДСНВ, чтобы Вашингтон вступил в переговоры о соглашении на смену действующему договору. Она отметила, что в Белом доме рассматривают ДСНВ в качестве инструмента обеспечения стабильности. Она также напомнила, что действие ДСНВ закончится в 2026 году и американский президент Джо Байден уже заявлял о готовности к переговорам о новом соглашении.

В свою очередь политик-американист Малек Дудаков заявил, что если Трейси назначат на пост представителя дипмиссии США в России, она станет «человеком-функцией» и будет ретранслировать политическую позицию Вашингтона в адрес Москвы. По его словам, особой миссии у посла не будет, так как отношения между Россией и США не находятся на достаточно высоком и проработанном уровне. При этом он допустил, что в будущем Трейси смогла бы попытаться наладить сотрудничество двух стран.