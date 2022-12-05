Политолог оценил кандидатуру Линн Трейси на пост посла США в России Политолог Дудаков: Линн Трейси на посту посла США в России станет «человеком-функцией»

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Линн Трейси

Если Линн Трейси назначат на пост представителя дипмиссии США в России, она станет «человеком-функцией» и будет ретранслировать политическую позицию Вашингтона в адрес Москвы, заявил ФБА «Экономика сегодня» политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, особой миссии у посла не будет, так как отношения между Россией и США не находятся на достаточно высоком и проработанном уровне. При этом он допустил, что в будущем Трейси смогла бы попытаться наладить сотрудничество двух стран.

В случае если Трейси утвердят на пост, она станет человеком-функцией. <...> Это будет человек для ретрансляции политических воззрений США в адрес России. <...> Если курс Вашингтона поменяется в будущем — а это вполне возможно, — у нее появится возможность как-то себя проявлять и даже пытаться в чем-то наладить сотрудничество двух стран, — пояснил Дудаков.

Политолог уточнил, что США хотели бы назначить на пост представителя дипмиссии в России человека, который был бы знаком с ее историей и особенностями. По его мнению, Трейси понимает специфику России, однако на текущем этапе развития отношений между двумя странами это не приведет к существенному улучшению двустороннего диалога.

Дипломат Линн Трейси, которую выдвинули кандидатом на пост посла США в Москве, ранее заявила, что Россия должна разрешить инспекции в рамках ДСНВ, чтобы Вашингтон вступил в переговоры о соглашении на смену действующему договору. Она отметила, что в Белом доме рассматривают ДСНВ в качестве инструмента обеспечения стабильности. Она также напомнила, что действие ДСНВ закончится в 2026 году и американский президент Джо Байден уже заявлял о готовности к переговорам о новом соглашении.