Сенат США отложил каникулы для работы над помощью Киеву

Фото: Ting Shen/Xinhua/Global Look Press

Сенаторы в США приняли решение отложить каникулы ради работы над дополнительными бюджетными ассигнованиями, в том числе для помощи Украине, сообщил журналистам глава демократического большинства в сенате Чак Шумер. При этом у палаты представителей оказались иные планы на ближайшие недели.

После того как мы закончим сегодня, сенат вернется в понедельник, — сказал Шумер.

При этом палата представителей, где доминирует республиканское большинство, не намерена брать пример с сенаторов и намеревается вернуться к работе лишь в января 2024 года.

В этой связи координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби напомнил, что на прошедшей прямой линии президент РФ Владимир Путин заявил, что конфликт на Украине не завершится, пока Россия не достигнет своих целей. Представитель американской администрации подчеркнул, что «мы все знаем, что это значит».

Я надеюсь, что те республиканцы из палаты представителей, которые месяцами держат в заложниках критическую помощь Украине, услышали послание Путина ясно и отчетливо. Вместо этого они уходят на каникулы, — добавил Кирби.

Он указал, что помощь Киеву необходима немедленно, а не после праздничного «гоголя-моголя». Россия намерена переделать мировой порядок, «чтобы сделать благоприятный для ее репрессивной модели автократии», предупредил Кирби.

В ходе прямой линии 14 декабря президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос, когда на Украине наступит мир. По его словам, это произойдет, когда Россия достигнет всех целей военной операции, в том числе демилитаризации страны.