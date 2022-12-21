RT: США направят $450 тысяч на «поддержку демократии» в Грузии

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США планируют выделить до $450 тысяч на поддержку демократии в Грузии, сообщает RT со ссылкой на опубликованные документы. Средства будут выделены в рамках американской программы малых грантов.

Цель программы малых грантов — выделение грантов на специальные проекты, направленные на поддержку демократии, содействие развитию демократических институтов и поощрение просвещения гражданского общества в Грузии, — говорится в тексте документа.

Основное внимание в рамках работы потенциальные подрядчики должны будут уделить таким направлениям, как «экономический рост», «гендерное равенство и социальная интеграция», а также «вовлечение граждан в жизнь общества и повышение их информированности».

Ранее стало известно, что США на этой неделе могут включить в следующий пакет военной помощи Украине зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot и высокоточные «умные» бомбы JDAM. Москва неоднократно заявляла о недопустимости поставок ЗРК Patriot Киеву, так как это будет шаг в сторону втягивания НАТО в конфликт на Украине.

Кроме того, Вашингтон снял с повестки восстановление ядерной сделки с Тегераном и не прогнозирует какого-либо прогресса в ближайшем будущем, заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби. Ранее президент США Джо Байден в кулуарах предвыборного митинга заявил, что ядерная сделка с Ираном мертва, и подчеркнул, что Белый дом не станет объявлять об этом официально.