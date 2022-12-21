В США заявили о скорой поставке ЗРК Patriot Украине CNN: США поставят Украине «умные» бомбы и ЗРК Patriot

Фото: Axel Heimken / dpa / Global Look Press

США на этой неделе могут включить в следующий пакет военной помощи Украине зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot и высокоточные «умные» бомбы JDAM, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники. JDAM, по информации издания, превратят нынешние неуправляемые бомбы в высокоточные «умные». Москва неоднократно заявляла о недопустимости поставок ЗРК Patriot Киеву, так как это будет шаг в сторону втягивания НАТО в конфликт на Украине.

В следующем пакете помощи Украине США направят комплексы Patriot. Соединенные Штаты поставят украинской стороне и комплекты высокоточных бомб JDAM, которые превратят нынешние неуправляемые бомбы в высокоточные «умные», — сказано в публикации.

Издание при этом не уточнило сроки поставок Patriot Украине.

Поставки Соединенными Штатами зенитных ракетных комплексов Patriot на Украину создадут новую фазу военного конфликта, ранее заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. По его словам, передача ЗРК вовлечет НАТО в военные действия на Украине, а этого допускать нельзя.

По его мнению, Альянс уже фактически участвует в военном противостоянии, отправляя на Украину наемников и солдат НАТО. Врио главы ДНР считает, что поставки новых систем вооружения сделают присутствие Альянса в конфликте еще более очевидным.