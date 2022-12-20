В США заявили, что не надеются на восстановление ядерной сделки с Ираном Представитель Белого дома Кирби: Вашингтон не видит перспектив для восстановления ядерной сделки с Тегераном

Фото: Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Global look Press

Джон Кирби

Вашингтон снял с повестки восстановление ядерной сделки с Тегераном и не прогнозирует какого-либо прогресса в ближайшем будущем, заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби, передает РИА Новости. Ранее президент США Джо Байден в кулуарах предвыборного митинга заявил, что ядерная сделка с Ираном мертва, и подчеркнул, что Белый дом не станет объявлять об этом официально.

Совместный всеобъемлющий план действий просто не в фокусе нашего внимания прямо сейчас. Он не стоит у нас в повестке. <...> В отношении иранской сделки не происходит никакого прогресса. Мы не ждем никакого прогресса в ближайшем будущем, — сказал Кирби в ходе брифинга.

Соглашение о ядерной сделке было подписано в 2015 году. Предполагалось последовательное снятие Соединенным Штатами санкций с Ирана, а тот обязывался приостановить программу по обогащению урана, который является ключевым звеном в создании ядерного оружия, а также допустить сотрудников МАГАТЭ на свои ядерные объекты.

В 2018 году на тот момент президент США Дональд Трамп вышел из соглашения и анонсировал новые санкции против Ирана. В результате этого иранские власти отказались выполнять два пункта соглашения и продолжили работу над обогащением урана. По некоторым данным, обогащение урана иранскими специалистами к 2022 году завершилось на 60%.

В ноябре 2022 года представители МАГАТЭ сообщили, что Иран еще больше увеличил свои запасы высокообогащенного урана, что может позволить стране создать как минимум одну ядерную бомбу. Атомное агентство также раскритиковало Тегеран за то, что он продолжает запрещать должностным лицам организации доступ к иранским ядерным объектам.