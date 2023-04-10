Российские торпеды в США назвали оружием апокалипсиса Popular Mechanics: российские ядерные торпеды «Посейдон» стали оружием апокалипсиса

Новейшие российские ядерные торпеды «Посейдон» являются оружием апокалипсиса, заявили в американском журнале Popular Mechanics. По его данным, это «необычное» оружие вскоре может появиться у берегов Тихого океана.

Мало того, что каждая торпеда «Посейдон» имеет весомую мощь примерно в две мегатонны, они также оснащены ядерным реактором на жидком металле, что обеспечивает практически неисчерпаемую дальность поражения и высокую скорость движения торпеды, — подчеркивается в статье.

Журнал отметил, что Запад скептически отнесся к техническим возможностям Москвы создать подобное оружие. Однако, если Россия его вскоре развернет у берегов Тихого океана, то под угрозой окажутся всем военно-морские базы США в регионе, а также города на западном побережье страны, среди которых Лос-Анджелес, Сан-Диего и Сан-Франциско, говорится в публикации.

Авторы статьи предположили, что ядерная боеголовка сработает именно в намеченной гавани или базе. Масштаб разрушений при этом будет намного меньшим, чем от ядерной боеголовки межконтинентальной ракеты, «успокоили» в Popular Mechanics.

Ранее стало известно, что в 2024 году планируется завершить строительство объектов базирования атомных подлодок «Белгород» и «Хабаровск». Речь идет о подлодках, которые оснастят носителями беспилотных подводных аппаратов «Посейдон» с ядерной боевой частью. При этом «Белгород» и «Хабаровск» наряду с другими подлодками включат в новую дивизию, которую сформируют в составе подводных сил Тихоокеанского флота.