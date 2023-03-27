Названы сроки готовности баз для носителей суперторпед «Посейдон» ТАСС: базы для носителей суперторпед «Посейдон» построят в 2024 году

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Строительство объектов базирования атомных подлодок «Белгород» и «Хабаровск» планируется завершить в 2024 году, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к Минобороны России. Речь идет о подлодках, которые оснастят носителями беспилотных подводных аппаратов «Посейдон» с ядерной боевой частью.

Строительство объектов береговой инфраструктуры в новом пункте базирования атомных подводных лодок специального назначения «Белгород» и «Хабаровск», которые станут носителями суперторпед «Посейдон», будет завершено в начале 2024 года, — цитирует агентство своего собеседника.

Он указал на назначение подлодок, которым предстоит решать задачи стратегического сдерживания. При этом «Белгород» и «Хабаровск» наряду с другими подлодками включат в новую дивизию, которую сформируют в составе Подводных сил Тихоокеанского флота. Агентство уточнило, что не получило официального подтверждения данной информации.

Ранее сообщалось, что указ президента России Владимира Путина вооружить Военно-морской флот страны передовыми ядерными торпедами «Посейдон» вызвал панику в среде британских экспертов. Западные аналитики полагают, что торпеда может нести заряд, который будет в два раза мощнее «Царь-бомбы», испытанной Советским Союзом на Новой Земле в 1961 году.