Родственники Флойда подали в суд на полицию и власти Миннеаполиса

https://static.news.ru/photo/4dfa33c0-c6c5-11ea-8243-fa163e074e61_660.jpg Фото: PPI/Global Look Press

Члены семьи убитого полицейскими Джорджа Флойда обратились в окружной суд Миннесоты. Иск направлен против города Миннеаполис и четырёх полицейских, которые участвовали в его аресте.

Истцы утверждают, что силовики нарушили конституционные права убитого. В тексте говорится, что город позволил офицерам действовать безнаказанно и без страха возмездия, а также не смог должным образом подготовить сотрудников правоохранительных органов, передаёт CNBC.

Этим иском мы стремимся создать прецедент, который сделает финансово запретным [для полиции] неправомерно убивать маргинализованных людей, особенно чернокожих, в будущем, — подчеркнул адвокат Бен Крамп, отметив, что дело будет беспрецедентным.

Семья Флойда требует создать орган по контролю за деятельностью полиции и выплатить неустановленный финансовый ущерб.

25 мая полицейские в Миннеаполисе (штат Миннесота) задержали 46-летнего Джорджа Флойда. Чернокожего американца заподозрили в подделке документов. Стражи порядка при задержании использовали грубый удушающий приём. В результате мужчина скончался. Это и вызвало массовые протесты и беспорядки. Властям даже пришлось ввести режим чрезвычайной ситуации, писал NEWS.ru.