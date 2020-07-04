Рекордное число случаев заражения COVID-19 зафиксировано во Флориде

Американский штат Флорида обновил рекорд по количеству выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом.
За последние 24 часа число заболевших там возросло на 11 458 человек. Всего с начала пандемии в штате заразились коронавирусом около 180 тысяч жителей. Жертвами инфекции стали свыше 3,6 тысячи человек,
Ухудшение ситуации с коронавирусом, помимо Флориды, отмечается ещё в 14 штатах. Всего по стране за сутки зафиксировано 57,6 тысячи случаев заболевания.
Ранее NEWS.ru писал, что более половины американцев (58%) недовольны реагированием президента Дональда Трампа на ситуацию с коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого в середине июня. В нём участвовали более 700 человек.
США занимают первое место по уровню заболеваемости COVID-19. Там в общей сложности насчитывается более 2,7 млн заразившихся. На втором месте находится Бразилия, где количество заболевших составляет около полутора миллионов.
В первую тройку также входит Россия. Согласно последним данным, на территории РФ зафиксировано 674,5 тысячи случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели 446,8 тысячи пациентов, умерли 10 тысяч.
Всего коронавирус выявлен более чем в 200 странах мира. Общее количество заболевших превышает 11 млн человек. За время пандемии скончались более 525 тысяч человек и более 5,8 млн выздоровели.
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