Рекордное число случаев заражения COVID-19 зафиксировано во Флориде

https://static.news.ru/photo/65b0c92a-be0a-11ea-ab73-fa163e074e61_660.jpg Фото: Paul Hennessy/Global Look Press

Американский штат Флорида обновил рекорд по количеству выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом.

За последние 24 часа число заболевших там возросло на 11 458 человек. Всего с начала пандемии в штате заразились коронавирусом около 180 тысяч жителей. Жертвами инфекции стали свыше 3,6 тысячи человек, сообщает РИА Новости.

Ухудшение ситуации с коронавирусом, помимо Флориды, отмечается ещё в 14 штатах. Всего по стране за сутки зафиксировано 57,6 тысячи случаев заболевания.

Ранее NEWS.ru писал, что более половины американцев (58%) недовольны реагированием президента Дональда Трампа на ситуацию с коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого в середине июня. В нём участвовали более 700 человек.

США занимают первое место по уровню заболеваемости COVID-19. Там в общей сложности насчитывается более 2,7 млн заразившихся. На втором месте находится Бразилия, где количество заболевших составляет около полутора миллионов.

В первую тройку также входит Россия. Согласно последним данным, на территории РФ зафиксировано 674,5 тысячи случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели 446,8 тысячи пациентов, умерли 10 тысяч.

Всего коронавирус выявлен более чем в 200 странах мира. Общее количество заболевших превышает 11 млн человек. За время пандемии скончались более 525 тысяч человек и более 5,8 млн выздоровели.