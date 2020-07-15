Редактор отдела мнений NYT уволилась из-за травли коллег

https://static.news.ru/photo/cb6f8780-c6c8-11ea-bce5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Niyi Fote via www.imago-images.d/Global Look Press

Журналистка и редактор отдела мнений американской газеты The New York Times Бэри Вайсс приняла решение уволиться из издания по причине травли со стороны коллег и нетерпимости редакции к альтернативному мнению.

Так, Вайсс написала письмо, адресованное издателю газеты Артуру Шульцбергеру, в котором подвергла критике действия сотрудников NYT и руководства. В частности, журналистка назвала враждебной атмосферу на работе, где коллеги оскорбляли её и требовали заблокировать в Twitter и рабочем мессенджере Slack.

Я не понимаю, как вы допускаете такое поведение в вашей компании, на виду у публики и сотрудников газеты, — написала Вайсс, слова которой приводит издание.

В свою очередь Артур Шульцбергер решил никак не комментировать данную ситуацию. По словам представителя NYT Эйлин Мерфи, в компании «привержены принципам создания атмосферы честного, внимательного, наполненного эмпатией диалога между коллегами, в котором необходимо взаимное уважение всех участников».

Бэри Вайсс получила особую известность благодаря своим статьям о движениях в защиту социальной справедливости. Так, журналистка раскритиковала женщину, рассказавшую о приставаниях комедийного актёра Азиза Ансари, и высказывала сомнения по поводу отстранения от должности претендента на место судьи Верховного суда США Бретта Кавано после обвинений в сексуальных домогательствах.

Вайсс подверглась критике после протестов в NYT из-за публикации в разделе мнений статьи сенатора Тома Коттона. В частности, Коттон призывал использовать армию для прекращения беспорядков, вызванных движением Black Lives Matter. В конечном итоге свыше тысячи сотрудников издания потребовали удалить её с сайта. Из-за этого в отставку ушёл редактор Джеймс Беннет.

Кроме того, Бэри Вайсс критиковали за твит, в котором она предположила, что рождённая в Калифорнии американская фигуристка Мираи Нагасу является иммигранткой.

Твиттер не упоминается в выходных данных New York Times. Однако теперь Твиттер стал её самым важным редактором, — подытожила журналистка в своём письме.

Ранее NEWS.ru писал, что редакция The New York Times приняла решение писать слово «чёрный» с заглавной буквы. По мнению редакторов издания, это «знак уважения людей и сообществ».