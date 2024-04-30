«Расслоение сознания»: Захарова оценила позицию США о МУС и Израиле Захарова: в США расслоилось сознание на фоне расследования МУС по сектору Газа

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мария Захарова

Заявление пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер о том, что расследование Международного уголовного суда (МУС) по вопросу действий Израиля в секторе Газа выходит за пределы юрисдикции инстанции, свидетельствует о расслоении сознания властей США, заявила в своем Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова. По словам дипломата, чувство абсолютной вседозволенности приводит к абсурдности умопостроений.

Напомню, с одной стороны, судьи МУС находятся под санкциями США; с другой стороны, Вашингтон полностью поддержал, если не сказать стимулировал, выдачу ордеров МУС в отношении российского руководства; с третьей — американская политическая система не признает легитимности этой структуры в отношении себя и своих сателлитов, — написала она.

Ранее газета The New York Times заявила, что власти Израиля опасаются возможной выдачи ордера на арест премьер-министра Биньямина Нетаньяху со стороны МУС. По данным издания, МУС может принять такое решение из-за «чрезвычайно жесткой реакции» на нападение ХАМАС в октябре 2023 года.

До этого военный политолог Александр Перенджиев предположил, что существование и объективность Международного уголовного суда будет поставлена под вопрос в случае выдачи ордера на арест Биньямина Нетаньяху. Он констатировал, что для Тель-Авива этого, в свою очередь, ничего не изменит, он продолжит подобную политику в отношении сектора Газа.