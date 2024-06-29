Выяснилось, как США крадут российские деньги Инвестор Роджерс: США крадут деньги России, направляя ее активы Украине

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Используя активы России для поддержки Украины, Соединенные Штаты попросту крадут российские деньги, такое мнение в интервью РИА Новости высказал известный американский инвестор Джим Роджерс. Он отметил, что не одобряет политику Вашингтона.

Разумеется, это неправильно, когда страна попросту крадет чужие активы… Я это не одобряю и не считаю, что так должно происходить, — заявил Роджерс.

Инвестор добавил, что во время военных действий многие страны позволяют себе такую политику. При этом Роджерс уверен, что сегодня США пойдут на все для поддержки Украины.

США постараются помочь Украине против России и будут делать все, что могут. Не знаю, поможет ли это Украине победить, — резюмировал он.

Ранее Роджерс выразил мнение, что проблемы в экономике США вынудят американское правительство начать печатать деньги в большом объеме. Пока же власти не генерируют валюту в тех же объемах, что год назад. Как считает аналитик, американские чиновники хотят сохранить свои рабочие места, а печатание денег — это все, что они знают.

До этого Роджерс спрогнозировал, что на США надвигается новая рецессия. Он предположил, что страна столкнется с ней в конце 2024 года или в 2025 году.