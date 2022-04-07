«Путь в никуда»: политолог назвал бессмысленными санкции США против Китая

США могут ввести любые санкции против Китая в случае попыток решения тайваньской проблемы силовыми методами, начиная от персональных и заканчивая экономическими, заявил NEWS.ru генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин. Однако он не видит смысла в введении этих ограничительных мер, так как это «путь в никуда».

Могут быть какие угодно. Санкции против китайских компаний, улучшающие на первый взгляд позиции американских на рынке, санкции дискриминационного толка и так далее. У США уже проработана эта тема. Я не вижу смысла просто. США окончательно превратились в страну, которая постоянно щёлкает кнутом, иногда бьёт. Я не считаю это нормальным, — отметил Мухин.

Эксперт добавил, что из-за введения санкций разрушается мировая экономика, которая худо-бедно, но работала. Мухин полагает, что США противоречат сами себе.

Они пытаются строить глобальную систему, а разгоняют всех по национальным квартирам. Это путь в никуда, — объяснил политолог.

Ранее Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что Вашингтон готов ввести санкции против Пекина в случае попыток решения тайваньской проблемы силовыми методами. По её словам, об этом свидетельствуют санкции против России из-за её действий на Украине.

Китаист и доцент Школы востоковедения НИУ ВШЭ Михаил Карпов предположил, что Китай пока не планирует нападать на Тайвань, хотя тщательно следит за развитием ситуации в Европе. По его мнению, в нынешних условиях кризиса безопасности в европейской части континента и новой вспышки инфекции COVID-19 вторжение в Тайвань не входит в сферу ближайших интересов председателя КНР.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда сюда бежала часть партии Гоминьдан после поражения в гражданской войне в Китае. На территории сохраняется флаг и ряд других атрибутов Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Пекин считает остров одной из провинций КНР.