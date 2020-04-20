Publico: США испытывали на американцах биологическое оружие с 50-х годов

https://static.news.ru/photo/9dc0d904-8336-11ea-b2ae-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Власти Соединённых Штатов испытывали биологическое оружие на своих гражданах. О первой такой операции стало известно в 1950 году, когда страной руководил президент Гарри Трумэн. Об этом в издании Publico написали испанские журналисты.

По версии корреспондентов, испытания на американцах начались, когда Военно-морские силы США брандспойтами распыляли содержимое заражённых пробирок около Сан-Франциско. Тогда примерно 800 тысяч человек наблюдали в небе огромное облако с препаратом, которое в последствии разнёс ветер.

Похожая история случилась с жителями Кей-Веста и Кэлхуна. У местных жителей начались проблемы со здоровьем, а информация об этом появилась лишь в 1976 году. Позже американский округ Санта-Клара в Северной Калифорнии стал одним из первых, где выявили распространение коронавируса, уточняет «ПолитЭксперт».

Считается, что первой инфицированной коронавирусом стала торговка креветками на рыбном рынке в Китае. Однако американский телеканал Fox News утверждает, что непреднамеренная утечка COVID-19 произошла в китайской лаборатории, где занимаются исследованиями вирусов.

Как писал NEWS.ru, доказательств того, что коронавирус имеет лабораторное происхождение, нет. Об этом заявил официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан в ответ на гипотезу французского учёного Люка Монтанье о том, что COVID-19 был создан искусственно. Дипломат подчеркнул, что вопрос о происхождении коронавируса является научным и не должен политизироваться. По его словам, большинство экспертов и специалисты Всемирной организации здравоохранения не обнаружили доказательств того, что вирус был создан в лаборатории.

Ранее российский вирусолог Александр Бутенко допустил возможность создания COVID-19 искусственным путём. При этом он отметил, что сейчас мир столкнулся с природно-очаговым заболеванием.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились 2,38 млн человек, погибли 164,37 тысячи, выздоровели 615,45 тысячи.

В России на 20 апреля общее число инфицированных в России достигло 47 121, умерли 405, выздоровели 3446. По данным оперативного штаба, новые случаи заболевания отмечены в 76 регионах. Большинство из них — в Москве, Московской и Нижегородской областях. 45,3% вновь заразившихся не имеют клинических проявлений болезни.