Протесты продолжаются вокруг Белого дома в связи с гибелью афроамериканца

https://static.news.ru/photo/3fc22914-a345-11ea-8a1f-fa163e074e61_660.jpg Фото: AP/TACC

Протесты после смерти афроамериканца Джорджа Флойда, который скончался по вине задержавшего его полицейского, продолжаются второй день подряд.

Протестующие осаждают в Вашингтоне прилегающие к Белому дому кварталы. Об этом сообщает Associated Press.

Как отмечает агентство, полиция за несколько кварталов от Белого дома с помощью слезоточивого газа останавливает манифестантов.

Протестующие забрасывают полицейских дорожными знаками, бутылками, поджигают контейнеры для мусора, автомобили и бьют стёкла в окнах и витринах.

В Миннеаполисе 46-летний афроамериканец Джордж Флойд погиб в ходе задержания полицейскими. Один из стражей порядка давил мужчине на шею. Правоохранитель продолжал свои действия, несмотря на просьбы закованного в наручники Флойда перестать это делать. На кадрах с места инцидента слышно, как задержанный говорит, что не может дышать. Спустя некоторое время афроамериканец перестал шевелиться.

После убийства во многих американских городах начались беспорядки. Властям даже пришлось ввести режим чрезвычайной ситуации. Действующий президент США Дональд Трамп назвал мэра Миннеаполиса Джейкоба Фрея «очень слабым».

Как ранее писал NEWS.ru, представитель полиции Атланты Джон Чейфи сообщил, что сегодня ночью сотрудники правоохранительных органов задержали 70 человек, которые вышли на улицу, несмотря на комендантский час.