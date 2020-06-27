Президент США нарушил обещание оставаться в столице и уехал играть в гольф

https://static.news.ru/photo/fe927050-b96c-11ea-a3dc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christoph Hardt/Geisler-Fotopres/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп проигнорировал своё обещание и отправился играть в гольф. Ранее он заявил о намерении не покидать Вашингтон для соблюдения «законности и порядка».

Однако поле он выбрал недалеко от столицы. Оно расположено в штате Виргиния, информируют журналисты пула Белого дома.

Трамп известен любовью к гольфу. На своей вилле Мар-а-Лаго во Флориде он регулярно занимается этим видом спорта.

Ранее бывший советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон заявил о том, что американского лидера в первую очередь интересует не безопасность страны, а собственный имидж.

Как писал NEWS.ru, американский лидер ранее обрушился с критикой на своего экс-советника. Он назвал его сумасшедшим маньяком, который хотел «бомбить людей».