Президент США нарушил обещание оставаться в столице и уехал играть в гольф

Президент США Дональд Трамп проигнорировал своё обещание и отправился играть в гольф. Ранее он заявил о намерении не покидать Вашингтон для соблюдения «законности и порядка».
Однако поле он выбрал недалеко от столицы. Оно расположено в штате Виргиния, информируют журналисты пула Белого дома.
Трамп известен любовью к гольфу. На своей вилле Мар-а-Лаго во Флориде он регулярно занимается этим видом спорта.
Ранее бывший советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон заявил о том, что американского лидера в первую очередь интересует не безопасность страны, а собственный имидж.
Как писал NEWS.ru, американский лидер ранее обрушился с критикой на своего экс-советника. Он назвал его сумасшедшим маньяком, который хотел «бомбить людей».
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