Помпео заявил, что Компартия Китая «заплатит» за сокрытие данных о вирусе

Китай стал причиной огромных страданий, гибели людей, а теперь — огромной проблемы для мировой экономики и американской экономики, поскольку не делился имеющейся информацией о коронавирусе. Об этом заявил государственный секретарь США Майкл Помпео.
В разговоре с ведущим Fox News Шоном Хэннети высокопоставленный дипломат
Ранее Вашингтон призвал Пекин закрыть в Китае так называемые мокрые рынки, на которых продают диких животных, указав на их связь с зоонозными инфекциями, писал NEWS.ru.
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