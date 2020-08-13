Помпео объявил о запрете большей части чартеров из США на Кубу

https://static.news.ru/photo/0b38d8a6-dd8c-11ea-ae21-fa163e074e61_660.jpg Майк Помпео Фото: Katerina Sulova/Global Look Press

США запретили большую часть чартерных рейсов на Кубу под предлогом того, что доходы от туристических поездок получают власти и силовые структуры островного государства.

Об этом говорится в заявлении госсекретаря Соединённых Штатов Майка Помпео, передаёт РИА Новости. Глава Госдепа сообщил, что попросил американский Минтранс прекратить частные чартерные авиарейсы во все аэропорты Кубы, включая воздушную гавань Гаваны.

Будут прекращены все чартерные рейсы между США и Кубой, подпадающие под юрисдикцию Министерства транспорта, кроме государственных чартерных рейсов в Гавану и из Гаваны и других разрешённых частных чартерных перелётов для срочных медицинских нужд, поисково-спасательных работ и других поездок в интересах США, — заявил Помпео.

Госсекретарь подчеркнул, что кубинские военные и разведка владеют большей частью туристической инфраструктуры страны. Он пообещал, что власти США продолжат работать для сокращения прибыли, которую правительство Кубы получает от сферы туризма.

Мы призываем путешественников любого гражданства подумать об этом и предпринять ответственное решение о поездках на Кубу, — заключил Помпео.

Ранее Помпео заявил, что Куба не может войти в состав Совета ООН по правам человека (СПЧ ООН) из-за диктаторского режима этой страны, передавал NEWS.ru.