Помощника американского сенатора уволили после скандала с порновидео Politico: снявшего порно в зале заседаний сената США чиновника уволили

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Помощника американского сенатора Бена Кардина Эйдан Мейз-Черопски, который, как считают СМИ, снимал порновидео со своим участием в зале заседаний сената в Капитолии, уволили из верхней палаты Конгресса США, передает Politico. Сам Черопски в социальных сетях написал, что некоторые его действий в прошлом были «недальновидными», но он «никогда бы не проявил неуважения к рабочему месту».

Эйдан Мейз-Черопски больше не работает в сенате США, — цитирует издание заявление офиса сенатора.

Ранее в Сети распространилось секс-видео. Американские издания писали, что на кадрах запечатлено помещение сената, а также задействован один из столов, где сидят сотрудники во время слушаний.

В конце ноября в Москве задержали треш-блогера Хилми Форкса. Трансгендер, у которого более 400 тысяч подписчиков в запрещенной соцсети, обвиняется в изготовлении и распространении порнографии.

Правоохранители заинтересовались постами Форкса в его Telegram-канале со «сценами полового акта», которые он публиковал год назад, 29-летний Хилми частично признал вину. Адвокат блогера рассказал, что подзащитного после беседы отпустили под подписку о невыезде. 30 ноября Симоновская межрайонная прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении блогера.