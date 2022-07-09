«Полные дураки»: в США высказались о недальновидности ЕС и НАТО The American Thinker: лидеры НАТО недооценили волю к победе со стороны России

Фото: Sebastian Willnow/dpa/Global Look Press

США и страны Запада смотрят на происходящие события на Украине сквозь «розовые очки», говорится в статье американских консерваторов из журнала The American Thinker. По словам журналистов, представители западных политических элит, включая ЕС и НАТО, выставили себя «полными дураками», заявляя о неожиданности конфликта на Украине.

Россия почти десятилетие говорила, что не потерпит Украину как военный бастион США на своей границе. Если они (западные элиты. — NEWS.ru) действительно были такими слепыми, то они совершенно не разбираются в том, что они делают , — написал автор публикации.

В материале также говорится о том, что Россия сделает «все возможное», чтобы не допустить приближения войск НАТО к своим границам со стороны Украины.

Ранее профессор международных отношений американского колледжа Макалестер Эндрю Лэтэм написал об очевидности победного сценария для РФ в конфликте на Украине. Он отметил, что украинского государства в рамках его прежних границ больше не будет.