Политолог оценил шансы Хейли против Трампа после победы в Вашингтоне Политолог Макаркин: у Хейли мало шансов против Трампа в «супервторник»

Фото: Richard Thigpen/The Photo Access/Global Look Press

Никки Хейли

Член Республиканской партии США Никки Хейли имеет мало шансов против экс-президента Дональда Трампа, несмотря на победу на праймериз в Вашингтоне, все решится завтра, в «супервторник», заявил NEWS.ru политолог Алексей Макаркин. Он напомнил, что конкурентка Трампа уступила даже в своем регионе — в Южной Каролине. Макаркин не исключил, что Хейли откажется от борьбы после «супервторника» и фактически свернет кампанию.

Трамп практически одновременно выиграл три праймериз, причем в разных штатах. Везде республиканский актив голосует за него и обеспечивает ему победу. Вполне возможно, Хейли откажется от борьбы после «супервторника» либо фактически свернет кампанию и не будет тратить средства, — сказал Макаркин.

По мнению политолога, Хейли ведет свою игру и не снимается с выборов президента США по двум причинам. Во-первых, она набирает электорат для участия в выборах 2028 года, а во-вторых, политик надеется на обвинительный приговор Трампу.

Если трампизм потерпит неудачу и республиканцы начнут сдвигаться к центру, тогда она может быть востребованной политической фигурой. Сейчас она раскручивается и играет на 2028 год, а к следующим выборам, в отличие от Трампа, уже может быть востребован более умеренный кандидат. Хейли надеется, что, если суд признает Трампа виновным, его рейтинг пойдет вниз, и от него может отвернуться часть избирателей. В этом случае шансы могут увеличиться в этой кампании, однако все это далеко не гарантированно, — добавил Макаркин.

Ранее Трамп назвал «болотом» столичный округ Колумбия, где проиграл первичные выборы (праймериз) Республиканской партии. Он пообещал получить «большие цифры» в «супервторник», 5 марта, когда праймериз состоятся сразу в 15 штатах страны и на одной территории США — в Американском Самоа.