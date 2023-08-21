Политолог объяснил, почему Трамп отказался от предвыборных дебатов Политолог Макаркин: отсутствие Трампа на дебатах не повлияет на его сторонников

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Дональд Трамп

Решение бывшего главы Белого дома Дональда Трампа отказаться от предвыборных дебатов никак не повлияет на его сторонников, у которых есть четкое желание взять реванш за президентские выборы 2020 года, рассказал NEWS.ru политолог Алексей Макаркин. По его словам, это очень персонализированная кампания, а остальные кандидаты от республиканцев воспринимаются как люди, препятствующие Трампу.

У очень большого числа сторонников республиканцев есть уверенность, что на выборах 2020 года победил Трамп, что у них украли победу. У них есть желание взять реванш именно с Трампом, а не с кем-то иным. В противном случае реванш будет недостаточно убедительным. Их задача — вернуть Трампа в Белый дом. Его сторонники поймут такое решение, — сказал Макаркин.

Политолог подчеркнул, что Трамп серьезно занимается политическими технологиями. Если он пропустит дебаты, то перебьет этот инфоповод благодаря интервью журналисту Такеру Карлсону.

Эти два человека интересуют республиканских избирателей существенно больше, чем остальные кандидаты на дебатах. Республиканский электорат будет смотреть интервью, так что по аудитории он не проиграет и даже может выиграть от этого, — считает Макаркин.

Он добавил, что большинство республиканцев голосуют за Трампа исходя из эмоций. Каждое новое уголовное дело, выдвинутое против экс-президента страны, является дополнительным стимулом поддержать его. Сторонники Трампа воспринимают это как политическое преследование, а остальные показатели им не так интересны, подытожил политолог.

Трамп отказался от участия в первом раунде предвыборных дебатов. Он отметил, что пока не видит смысла дискутировать, поскольку и так опережает других кандидатов-однопартийцев. По данным опроса CBS, 62% республиканцев поддерживают Трампа, тогда как за его соперника, губернатора Флориды Рона Десантиса, выступают лишь 16%.