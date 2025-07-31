Политолог объяснил, как ультиматум Трампа повлияет на отношения РФ и США Политолог Павлив: ультиматум Трампа не ухудшит отношения РФ и США

Ультиматум, предъявленный России президентом США Дональдом Трампом об окончании боевых действий на Украине, не обострит отношения Москвы и Вашингтона, предположил в разговоре с NEWS.ru политолог Михаил Павлив. По его словам, между странами просто прекратится процесс потепления.

Россия, безусловно, не будет идти на поводу у любых ультиматумов. Подобного рода высказывания звучали уже не единожды с момента инаугурации Трампа. Я бы не сказал, что российско-американские отношения сейчас ухудшаются. Я сказал бы, что начавшееся улучшение переведено на паузу, — заявил Павлив.

Он отметил, что диалог между Москвой и Вашингтоном никак не связан с ситуацией на Украине. Поэтому резкого ухудшения двусторонних отношений, по его словам, ждать не стоит.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков назвал причину, по которой Дональд Трамп резко отреагировал на критические посты зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева. По мнению эксперта, глава Белого дома болезненно воспринимает любые высказывания в свой адрес, особенно если они исходят от публичных фигур, активно обсуждаемых в западных СМИ.