Политолог нашел причину резкой реакции Трампа на посты Медведева

Президент США Дональд Трамп резко отреагировал на посты зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева из-за неприятия критики, заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, глава Белого дома болезненно воспринимает любые критические высказывания в свой адрес, особенно если они исходят от публичных фигур, активно обсуждаемых в западных СМИ.

Резкую критику Трампа на посты зампреда Совбеза РФ я бы связал с тем, что Медведев довольно активен в англоязычных соцсетях. Его часто цитируют в западных СМИ. И, скорее всего, кто-то из советников Трампа просто эти цитаты донес до него. Трамп очень не любит, когда его критикуют, поэтому он резко реагирует на любую критику в свой адрес. В данном случае мы увидели такую же резкую реакцию в отношении секретаря Совета безопасности Российской Федерации, — пояснил Дудаков.

Он отметил, что резкие выпады Трампа в адрес Медведева не стоит воспринимать как личную неприязнь. По его мнению, таким образом президент США создает информационный повод, чтобы привлечь внимание к себе и текущим политическим процессам, включая торговые переговоры с Индией.

Я бы все-таки не стал предполагать, что этот переход на личности во время перепалки в соцсетях связан с тем, что Трампу лично не нравится Медведев. Просто Трамп любит вокруг всего устраивать шоу. В данном случае он тоже попытался это разыграть как некое шоу в контексте довольно сложных торговых переговоров, которые сейчас идут между США и Индией. На мой взгляд, конечно, некорректно для Трампа такие вещи произносить. В любом случае даже если мы поправку сделаем на его стиль такого шоумена, это не благоволит дальнейшей активизации переговорного трека с РФ, — резюмировал Дудаков.

Ранее депутат Госдумы Анатолий Вассерман выразил мнение, что Трамп болезненно отреагировал на замечания Медведева, поскольку осознает ошибочность своей политики. По его словам, американский лидер понимает, что его действия дают обратный эффект — вместо решения проблем создаются новые.