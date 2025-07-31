В Восточной Европе растут опасения по поводу возможных действий президента США Дональда Трампа, который может предложить России масштабные экономические соглашения для урегулирования украинского конфликта, пишет Politico. Издание называет возможные договоренности «кувалдой» против экономики Евросоюза. Речь идет о возобновлении поставок сырья из РФ.

По мнению аналитиков, такие инициативы могут стать мощным инструментом, способным разрушить существующие западные экономические ограничения против России. Представители нефтегазовой отрасли США выражают обеспокоенность подобными планами. Они предупреждают, что реализация таких соглашений может нанести серьезный удар по американскому сектору сжиженного природного газа, подорвав экспортные перспективы страны.

Ранее американские СМИ сообщили, что на изменение позиции Дональда Трампа по российскому вопросу оказали воздействие телевизионные репортажи о событиях на Украине. Также большую роль сыграло мнение его супруги Мелании Трамп. Источники подчеркивают значительную роль первой леди в принятии решений, касающихся украинского и ближневосточного конфликтов.

До этого американский президент заявил о безразличном отношении администрации США к торговым отношениям между Россией и Индией. Он отметил, что объем товарооборота между Москвой и Вашингтоном сократился до минимальных значений.