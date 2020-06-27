Пляжи Майами закроют на четыре дня из-за всплеска заражений COVID-19

https://static.news.ru/photo/d205a34e-b87d-11ea-9943-fa163e074e61_660.jpg Фото: Norbert Eisele-Hein/imagebroker.com/Global look Press

Мэр округа Майами-Дейд (штат Флорида) Карлос Хименес сообщил, что все местные пляжи решили закрыть в связи со всплеском числа заражений COVID-19.

Я после консультаций с экспертами в области общественного здравоохранения подписываю в субботу экстренный указ о закрытии всех пляжей в округе Майами-Дейд с пятницы, 3 июля, по вторник, 7 июля, — написал мэр в Twitter.

Хименес обязал всех жителей носить медицинские маски и соблюдать безопасную дистанцию. По его словам, все развлекательные мероприятия пришлось отменить. В одном месте разрешили собираться не более 50 человек.

DespuÃ©s de haber consultado con nuestros expertos medicos, el sÃ¡bado estarÃ© firmando una orden de emergencia que volverÃ¡ a cerrar las playas de Miami-Dade desde el 3 de julio hasta el 7 de julio. MÃ¡s informaciÃ³n: https://t.co/cUYKZzMafu

. pic.twitter.com/1NpQmrnank — Mayor Carlos A. Gimenez (@MayorGimenez) June 27, 2020

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. За полгода заразились миллионы людей. На данный момент Россия занимает третье место по количеству заразившихся в мире. Всего заразились 9 913 207 человек, умерли 497 560 пациентов, 5 391 801 смог победить болезнь.

За последние сутки в США зафиксировано более чем 45 тысяч новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 629 человек скончались. Это рекордный показатель для страны, сообщил университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

Как писал NEWS.ru ранее, власти США должны проделать ещё совсем немного работы в рамках борьбы с распространением нового коронавируса в стране, заявил американский президент Дональд Трамп.