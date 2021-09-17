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Pfizer отозвала анти-табачную продукцию из-за риска онкологии

06:20, 19 сентября 2021
Pfizer отозвала анти-табачную продукцию из-за риска онкологии Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press
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В препарате против курения Chantix (в Европе — Champix) от компании Pfizer были обнаружены химические вещества, способные вызвать рак. В этой связи компания отозвала все свои запасы препарата. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на пресс-службу компании.

По имеющимся данным, поставки были прекращены ещё в июле. Кроме того компания попросила своих дистрибьюторов остановить продажи препарата.

При этом Pfizer заявляет, что риска скорого развития онкологического заболевания у пользователей препарата нет. Компания рекомендует принимать его тем пациентам, кто делает это по рецепту, а после обратится к врачу для подбора замены лекарства.

Chantix был одобрен Федеральным агентством США по продуктам питания и лекарственным средствам в 2006 году. Он используется в качестве помощи при борьбе с курением, его прописывают людям, начиная с 18 лет. Стандартные сроки приёма препарата — от 12 до 24 недель.

Ранее были названы четыре симптома «незаметного» поражения организма раком. О развитии у человека онкологии на поздних стадиях может свидетельствовать появление болей и видимых опухолей, а также отсутствие аппетита и резкое снижение веса.

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