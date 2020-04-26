Пентагон определился с порядком тестирования военных на COVID-19

https://static.news.ru/photo/4c8a89e0-87c3-11ea-874c-fa163e074e61_660.jpg Фото: U.S. National Guard/Keystone Press Agency/Global Look Press

Минобороны США (Пентагон) пока не может регулярно проверять на коронавирусную инфекцию всех военнослужащих. Ведомство решило сконцентрироваться на ключевых отраслях.

Первыми анализы сдадут бойцы, охраняющие ядерное оружие, а также принимающие участие в спецоперациях. Кроме того, планируется протестировать весь экипаж авианосца USS Nimitz. Корабль скоро выйдет в море.

Вашингтон считает это оправданной мерой, так как не хочет повторения истории с эсминцем USS Kidd и авианосцем «Теодор Рузвельт», на борту которых зафиксированы пациенты с COVID-19, пишет Associated Press.

По данным американского университета Джонса Хопкинса, в США зафиксированы 939 249 случаев заражения коронавирусом. Скончались 53 934 человека.

В мире COVID-19 обнаружили у 2,9 млн жителей, свыше 202 тысяч стали жертвами недуга, более 817 тысяч исцелились.

В России, согласно последним данным, зафиксировано 80,9 тысячи случаев. Число выздоровевших пациентов составляет 6,7 тысячи человек, умерли 747. В Москве 42,4 тысячи заболевших, более 3 тысяч выписались, летальных исходов 404.

Ранее NEWS.ru сообщал, что американский десантный корабль USS Makin Island, где разместилась бригада медиков интенсивной терапии, отправился на помощь эсминцу USS Kidd, на борту которого зафиксировали вспышку коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19).