Пелоси предложила ограничить право президента США на помилование

https://static.news.ru/photo/30b8baf6-c38d-11ea-b675-fa163e074e61_660.jpg Нэнси Пелоси Фото: Ting Shen/Xinhua/Global Look Press

Президент Соединённых Штатов не должен обладать правом на помилование. С таким заявлением выступила демократ Нэнси Пелоси.

Ранее американский лидер Дональд Трамп сократил тюремный срок своему другу и бывшему советнику. Сокращение срока не является помилованием, разница между этими двумя понятиями в том, что судимость с Роджера Стоуна снята не будет.

Закон нужен для того, чтобы ни один президент не мог помиловать или смягчить приговор человеку, который участвует в кампании прикрытия по защите этого президента от уголовного преследования, — говорится в заявлении спикера палаты представителей США, которое было опубликовано на её сайте.

Пелоси назвала решение Трампа, благодаря которому Стоуну смягчат срок, «актом ошеломляющей коррупции». По её словам, Конгресс примет меры, чтобы предотвратить «этот тип наглых правонарушений».

Роджер Стоун был приговорён в феврале текущего года к трём годам и четырём месяцам тюремного заключения после того, как суд присяжных признал его виновным по всем семи обвинениям в уголовном преступлении, выдвинутым спецпрокурором Робертом Мюллером. По версии последнего, экс-советник Трампа препятствовал процедурам, которые позволили бы установить факт связи президента США с Кремлём.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент США Дональд Трамп не получал разведданных о якобы начавшемся российском вмешательстве в американские выборы 2020 года. Политик опроверг данные СМИ, которые со ссылкой на источники в разведке называли как Трампа, так и его вероятного соперника Берни Сандерса выгодными Кремлю кандидатами.