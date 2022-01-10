Осуждённый пожизненно за убийство миллионер Роберт Дёрст умер в США

Миллионер и магнат в сфере недвижимости Роберт Дёрст, осуждённый пожизненно за убийство своей подружки, умер в возрасте 78 лет в США. Причиной смерти олигарха называют остановку сердца, пишет New York Times.

Дёрст отбывал наказание за убийство 21-летней давности. Утверждается, что в 2000 году он прострелили голову своей подружке Сюзан Берман. Обвинение считает, что миллионер признался ей в убийстве своей жены Кэтлин, пропавшей в 1982 году. К пожизненному заключению Дёрста приговорили в октябре 2021 года. Перед смертью он почувствовал себя плохо, осуждённого перевезли из тюрьмы в Калифорнии в больницу. Однако врачи не смогли его спасти.

На самом деле с именем Дёрста связывают три убийства. В 1982 году пропала его жена Кэтлин, которую позже признали умершей. А ещё до убийства Берман, которой, по версии следствия, олигарх рассказал об убийстве жены, его арестовывали в 2001 году за убийство соседа Морриса Блэка. Богач сам признался в преступлении, а также расчленении тела мужчины, останки которого он выбросил в море. Однако защита Дёрста на тот момент доказала его невиновность, признав случившееся самообороной.

В убийстве подруги Дёрст признался совершенно случайно. Это произошло во время съёмок документального фильма компании НВО «Проклятие: жизнь и смерти Роберта Дёрста». «Ну вот и все. Тебя поймали. Что я сделал? Убил их всех», — сказал миллионер, когда отошёл в ванную и забыл снять с себя микрофон.

Миллионера арестовали в марте 2015 года. В этот момент полиция пришла к его подружке Берман и нашла её с простреленной головой у себя дома. Обвинение посчитало, что Дёрст признался подружке в убийстве жены, а после убил и её саму, заметая следы. Долгое врем миллионер всё отрицал, но при этом давал противоречивые показания.

Роберт Дёрст — сын крупного нью-йоркского торговца недвижимостью Сеймура Дёрста. Согласно рейтингу Forbes 2020 года, семья Дёрст занимала 47-е место в списке богатейших семей и являлась одной из крупнейших империй недвижимости, её состояние оценивалось в $8,1 млрд.

Ранее сообщалось, что приговорённый к пожизненному заключению за убийство более чем 20-летней давности американский мультимиллионер Роберт Дёрст госпитализирован с COVID-19 и подключён к аппарату ИВЛ. На протяжении всего судебного процесса Дёрст находился в больнице под контролем сотрудников департамента шерифа округа Лос-Анджелес. Когда и где миллионер заразился коронавирусом, неясно.