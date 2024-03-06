Основной конкурент Трампа вышел из президентской гонки Экс-постпред США при ООН Хейли объявила о выходе из президентской гонки

Фото: Sean Rayford/Keystone Press Agency

Ники Хейли

Бывший постоянный представитель США при ООН Ники Хейли объявила о выходе из президентской гонки во время выступления в Чарлстоне в Южной Каролине. Трансляцию вел телеканал Fox News. Хейли была основным конкурентом экс-президента США Дональда Трампа на праймериз. Ее уход сделал политика единственным претендентом на должность главы государства от Республиканской партии.

Пришло время приостановить кампанию <...>. Я ни о чем не жалею. Хотя я больше не буду кандидатом, я не перестану говорить о том, во что верю, — заявила Хейли.

По итогам праймериз экс-постпред заполучила поддержку 92 делегатов. Трамп обошел ее с большим отрывом. Он победил в большинстве штатов и заручился поддержкой 1012 делегатов. Чтобы стать единственным кандидатом он Республиканской партии, ему было необходимо 1215 голосов.

Политолог Андрей Перла ранее заявил, что шансы экс-президента США вновь стать главой Белого дома не настолько высоки, несмотря на победу на праймериз в 13 штатах из 15. Эксперт подчеркнул, что республиканский истеблишмент в Вермонте и богатые республиканцы выступают против его кандидатуры. Перла добавил, что те республиканцы, которые поддерживают бывшего постпреда США при ООН Никки Хейли, могут «качнуться» к действующему президенту Джо Байдену.