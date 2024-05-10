«Организуйте»: Байден ответил на вызов Трампа Байден заявил о готовности к дебатам с Трампом

Фото: Michael Reynolds/Pool/Global Look Press

Джо Байден

Президент США Джо Байден заявил, что готов к дебатам с бывшим американским лидером Дональдом Трампом в рамках выборов, сообщил пресс-пул Белого дома. Глава Соединенных Штатов призвал организовать соответствующее мероприятие в ответ на вопрос журналистов, планирует ли он дискуссию с оппонентом.

Организуйте их, — заявил Байден.

До этого Трамп опубликовал видеообращение в своей соцсети Truth Social, в котором призвал Байдена к дебатам. Он отметил, что они могли бы пройти в Вашингтоне или Нью-Йорке. Экс-глава Белого дома добавил, что «радикальные левые фашисты» Байдена вмешиваются в выборы. В ходе дебатов Трамп собирается обсудить с президентом нашествие мигрантов, падение экономики, инфляцию и цены на энергоносители.

Ранее миллиардер Илон Маск заявил, что в США скоро не останется американцев из-за проводимой Вашингтоном политики и массового притока нелегальных мигрантов из всех стран Земли. По его словам, президентские выборы 2024 года могут стать последними, где действительно будут голосовать американские граждане.

Кроме того, Трамп обещал привлечь Национальную гвардию США к депортации нелегалов, если победит на грядущих выборах главы государства. Он отмечал, если ситуацию с мигрантами внутри страны и на границе не удастся решить, то он прибегнет к помощи других подразделений ВС США.