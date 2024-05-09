«Выборы будут последними»: Маск предрек исчезновение американцев Маск: в США скоро не останется американцев из-за массового притока мигрантов

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В Соединенных Штатах скоро не останется американцев из-за проводимой Вашингтоном политики и массового притока нелегальных мигрантов из всех стран Земли, сообщил миллиардер Илон Маск на своей странице в Twitter (X). По его мнению, президентские выборы 2024 года могут стать последними, где действительно будут голосовать граждане США.

Учитывая массовый приток нелегалов из всех стран на Земле, (президентские. — NEWS.ru) выборы в 2024 году, вероятно, станут последними, где действительно будут голосовать граждане США, — написал Маск.

Бывший американский лидер Дональд Трамп ранее пообещал привлечь Национальную гвардию США к депортации нелегалов, если победит на грядущих выборах главы государства. По его словам, если ситуацию с мигрантами внутри страны и на границе не удастся решить, то он прибегнет к помощи других подразделений ВС США.

Ранее Министерство иностранных дел Венгрии подготовило отчет о проблемах США, связанных с миграцией и антисемитизмом. По словам бывшего госсекретаря ведомства по двусторонним отношениям Тамаша Менцера, такая мера стала ответом на обвинения со стороны Вашингтона в недостатке демократии.