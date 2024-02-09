«Очерняли много дней»: Кеннеди-младший вступился за Карлсона Кеннеди-младший призвал американцев делать выводы после интервью Путина Карлсону

Фото: Julia Nikhinson - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Роберт Кеннеди-младший

Американцы должны делать свои выводы относительно взглядов, которые не сходятся с позицией ведущих СМИ в США, написал в соцсети Twitter (X) Роберт Кеннеди-младший. Так он прокомментировал интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону.

Такера Карлсона очерняли много дней. Старые СМИ и демократическое руководство обижены на него попросту за то, что он делает свою работу, — написал Кеннеди-младший в комментариях к опубликованному видео с интервью.

Он отметил, что американцы должны справиться с опасными мыслями или противоречивыми мнениями, которые не совпадают с линией ведущих средств массовой информации. Кеннеди-младший призвал сограждан решать за себя самостоятельно.

Ранее Карлсон заявил, что считает идиотами тех, кто верит, что Россия хочет атаковать Европу. Журналист заявил, что элиты в США, которые управляют Госдепом, являются «идеологическими лжецами» и пытаются «сделать Путина Гитлером или японским императором». Он подчеркнул, что подобная риторика является глупостью.

Кроме того, Карлсон опубликовал видеоролик, записанный по итогам интервью с Путиным. Он заявил, что российский лидер является «несомненно» умным человеком. Журналист добавил, что был удивлен заявлением Путина о готовности к мирному урегулированию украинского кризиса.