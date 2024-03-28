Обваливший крипторынок американец получил 25 лет тюрьмы Экс-глава криптобиржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид приговорен к 25 годам тюрьмы

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Сэм Бэнкман-Фрид

Глава обанкротившейся криптобиржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид приговорен к 25 годам тюрьмы, сообщает CNBC. Его обвиняли по семи уголовным статьям, в том числе за мошенничество и растрату пользовательских средств.

При этом прокурор запрашивал для криптовундеркинда 40 лет тюрьмы, а защита настаивала на максимальных шести годах заключения. Защита отмечала, что Бэнкманом-Фридом двигала не только жажда наживы.

Сэмюэл Бэнкман-Фрид организовал одно из крупнейших финансовых мошенничеств в истории, похитив более $8 млрд денег своих клиентов. Его преднамеренная и постоянная ложь продемонстрировала наглое пренебрежение ожиданиями своих клиентов и неуважение к верховенству закона, и все это для того, чтобы он мог тайно использовать деньги своих клиентов для расширения своей власти и влияния, — сказал прокурор Манхэттена Дамиан Уильямс после приговора.

Бывший миллиардер и основатель криптобиржи FTX Group был задержан в декабре 2022 года по запросу США на Багамах на основании засекреченного обвинительного заключения. В ноябре FTX Group подала документы для объявления о банкротстве, а Бэнкман-Фрид объявил о своем уходе в отставку. Эта информация обвалила курс биткоина.

Уже в марте 2023-го бизнесмен был выпущен под залог, размер которого составил $250 миллионов. Это крупнейшая сумма залога в истории правосудия Штатов.