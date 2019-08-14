https://static.news.ru/photo/2622349c-beab-11e9-867a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sachelle Babbar/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп опасается политического влияния цветных женщин. Он строит свою стратегию переизбрания в 2020 году на активизации недовольного белого населения.

Стратегия переизбрания мистера Трампа направлена на активизацию его базы недовольных белых американцев. И с учётом того, что белые женщины равномерно разделены между республиканцами и демократами, было бы неплохо прислушаться к возможностям цветных женщин повлиять на результаты выборов 2020 года, — пишет The New York Times .

Автор издания отмечает, что сила темнокожих женщин заключается в том, что они сильны как у власти, так и в роли организаторов, мобилизующих избирателей. Консерваторы понимают это лучше либералов.

Исход выборов президента США в 2020 году будет зависеть от усилий независимых групп, во главе которых находятся цветные женщины. С 2008 году их число среди населения США увеличилось на 18%, а среди зарегистрированных избирателей — на 25%, что начинает сказываться на итогах голосования.

93% чернокожих женщин поддержали кандидата от Демократической палаты, как и 68% женщин коренных американцев, 76% латинок и 73% женщин азиатско-американского и тихоокеанского происхождения. Это не сулит ничего хорошего для действующего президента, — рассуждает автор публикации.

Как писал News.ru, большинство граждан США, наделённые избирательными правами, считают президента страны Дональда Трампа расистом.

В июле Трамп отказался признавать расистскими свои высказывания в адрес женщин из прогрессивного крыла Демократической партии, состоящих в Палате представителей американского Конгресса.