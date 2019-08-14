Президент США Дональд Трамп опасается политического влияния цветных женщин. Он строит свою стратегию переизбрания в 2020 году на активизации недовольного белого населения.
Стратегия переизбрания мистера Трампа направлена на активизацию его базы недовольных белых американцев. И с учётом того, что белые женщины равномерно разделены между республиканцами и демократами, было бы неплохо прислушаться к возможностям цветных женщин повлиять на результаты выборов 2020 года, — пишет The New York Times.
Автор издания отмечает, что сила темнокожих женщин заключается в том, что они сильны как у власти, так и в роли организаторов, мобилизующих избирателей. Консерваторы понимают это лучше либералов.
Исход выборов президента США в 2020 году будет зависеть от усилий независимых групп, во главе которых находятся цветные женщины. С 2008 году их число среди населения США увеличилось на 18%, а среди зарегистрированных избирателей — на 25%, что начинает сказываться на итогах голосования.
93% чернокожих женщин поддержали кандидата от Демократической палаты, как и 68% женщин коренных американцев, 76% латинок и 73% женщин азиатско-американского и тихоокеанского происхождения. Это не сулит ничего хорошего для действующего президента, — рассуждает автор публикации.