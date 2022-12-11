«Он всегда был художником»: картину Хантера Байдена продают по цене дома NYP: самая дорогая картина на выставке Хантера Байдена в Нью-Йорке стоит $225 тысяч

Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

В Нью-Йорке в пятницу открылась вторая выставка картин сына президента США Джо Байдена Хантера, на которой самая дорогая работа стоит $225 тысяч, сообщило издание New York Post. По данным газеты, этим произведением уже заинтересовались двое человек. Галерист Жорж Бержес отказался раскрыть журналистам имена потенциальных покупателей. Как пишет NYP, в день открытия на выставке под названием «Хайку» были проданы две другие работы сына главы государства.

Самое дорогое произведение искусства на новой выставке первого сына в Сохо оценивается $225 тысяч, и, как стало известно The Post, у него уже есть два заинтересованных покупателя. Работник галереи отказался сообщить подробности о потенциальных покупателях безымянной горчично-желтой цветочной картины размером 57×98 дюймов, выполненной на японской бумаге Yupo, — говорится в статье.

Галерист заявил NYP, что у него хранится несколько картин, которые Хантер Байден закончил более 20 лет назад. По его словам, сын президента США «всегда был художником», но сегодня многие неверно истолковывают выставки его картин, полагая, что он только начал заниматься искусством.

Американский предприниматель Илон Маск, ставший новым владельцем Twitter, ранее обнародовал сведения об участии прошлого руководства компании в сокрытии скандала вокруг утечек с ноутбука Хантера Байдена. Маск передал информацию об этом журналисту Мэтту Таибби, который занялся независимым расследованием. Ранее он Таибби сообщил, что во внутренней переписке сотрудники компании обсуждали возможность блокировки аккаунта бывшего президента США Дональда Трампа задолго до штурма Капитолия. После этого, как утверждает Таибби, руководство Twitter начало готовиться к блокировке будущих президентов и других официальных лиц.