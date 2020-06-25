Новое обвинительное заключение вынесли Джулиану Ассанжу в США

https://static.news.ru/photo/f3e5b266-b66f-11ea-8cd1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anja Cord via www.imago-images

Американский Минюст сообщил, что основатель организации WikiLeaks Джулиан Ассанж получил новое обвинительное заключение без дополнительных обвинений.

Уточняется, что в новом заключении нет никаких дополнительных обвинений и в этой части оно не отличается от вынесенного в мае 2019 года заключения. Но документ дополнен новыми подробностями о масштабах сговора, который, как полагает Минюст, существовал для взлома компьютерных систем и в участии в котором обвинялся Ассанж. В частности, он, по мнению ведомства, был связан с группой хакеров, известных как организация Anonymous, сообщается на сайте Минюста.

В случае признания виновным Ассанжу грозит максимальное наказание в виде 10 лет лишения свободы по каждому пункту, за исключением заговора с целью совершения компьютерного вторжения, за который ему грозит максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы. Фактические приговоры за федеральные преступления, как правило, меньше, чем максимальные наказания.

Переговорами о выдаче Ассанжа Соединённым Штатам занимается Управление по международным делам Министерства юстиции и власти Великобритании, в том числе министерство внутренних дел и Королевская прокуратура Англии и Уэльса.

Как писал NEWS.ru ранее, национальный союз журналистов Великобритании опубликовал резолюцию в защиту основателя WikiLeaks. Они требуют отказаться от его экстрадиции в Соединённые Штаты. Управляющий совет организации считает, что предъявление обвинений мужчине сопровождается реальными сроками за публикацию достоверных данных