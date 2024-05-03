«Ничего не будет стоить»: Маск предрек доллару печальную судьбу Маск предупредил об обесценивании доллара из-за большого госдолга США

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Миллиардер Илон Маск заявил, что в скором времени доллар может обесцениться. На своей странице в социальной сети Twitter (X) предприниматель сообщил, что американская валюта ничего не будет стоить, если власти США не решат проблему государственного долга страны.

Нам нужно что-то сделать с нашим государственным долгом, иначе доллар ничего не будет стоить, — написал Маск.

Ранее директор департамента Международного валютного фонда по бюджетным вопросам Витор Гаспар заявил, что госдолг США каждый год растет примерно на два процентных пункта от ВВП. По его словам, эта тенденция вызывает побочные эффекты во всем мире. Он призвал мировое сообщество держать бюджетные расходы на контроле и восстанавливать резервы.

Финансовый аналитик Михаил Беляев считает, что американский госдолг может стать существенным осложнением не только для экономики страны, но и всего мира, поскольку США до сих занимают 17–18% мирового производства и торговли. Экономист не исключил, что долговые проблемы возникнут у Китая, который является крупным держателем американских ценных бумаг, а также у Японии и Великобритании.